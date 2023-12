Calendario avvento 2023

Il banco di manovra degli scambi serviva a preparare gli itinerari di arrivo e di partenza dei treni nelle stazioni. Era composto da un insieme di robuste leve e tiranti che, per mezzo di aste e rinvii, permettevano di manovrare a distanza un certo numero di «deviatoi», ossia di scambi ferroviari; vincoli meccanici evitavano di manovrare la leva sbagliata e creare percorsi tra loro incompatibili. Il sistema fu ideato da Max Judel e nacque nella seconda metà dell’Ottocento a Braunschweig (Germania), quando il continuo aumento del traffico ferroviario in Europa richiese la centralizzazione della manovra degli scambi e dei segnali allo scopo di garantire un livello di sicurezza il più elevato possibile.

Quello conservato al Mils fu usato nella stazione Fnm di Milano Cadorna a partire dal 1895 e rimase in funzione fino al 1995, quando fu sostituito da un sistema computerizzato. Un sistema gemello fu installato anche nella stazione di Saronno, dove fu disattivato solo nel marzo 2000. Il comando degli scambi richiedeva una notevole forza fisica, considerata la notevole distanza tra il posto di manovra e la posizione degli scambi più lontani (fino a 200 metri).

Negli ultimi anni di vita dell’apparato, la movimentazione dei treni nella stazione di Milano Cadorna raggiunse circa 350 treni al giorno e nel 1928 il piano dei binari fu aumentato da 7 a 10, e di conseguenza fu adeguato anche il banco di manovra scambi.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento del Natale 2023 realizzato da ilSaronno per raccontare i tesori e i segreti del Museo delle Industria e del Lavoro del Saronnese che ha sede in città in via Don Griffanti 6.

I testi sono di Silvio Bonfiglio, vicepresidente del Mils, mentre le foto sono state realizzate da Armando Iannone. La realizzazione e la promozione sui social sono a cura di Giorgia Marcomin.

Il progetto è stato possibile anche grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni

