Varesotto

GALLARATE – Gli studenti dell’Istituto Falcone di Gallarate hanno scioperato questa mattina e si sono assentati dalle lezioni per i problemi di freddo e di edilizia che ci sono ormai da anni nella scuola, senza mai essere stati risolti o affrontati in modo serio. “Io sono in questa scuola da cinque anni, sono entrato che il tetto già perdeva e le aule erano fredde – dice Tommaso Faraone, rappresentante d’Istituto – Abbiamo organizzato questa protesta per farci sentire e per mettere in luce i problemi che ci sono: aule fredde con temperatura al limite dei 18 gradi, infiltrazioni di acqua e in generale problemi alla struttura”. “La nostra scuola viene spesso narrata come un’eccellenza sul territorio, ma questo non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti: più volte ci hanno detto che il riscaldamento era stato sistemato ma ci sono molte aule che sono ancora fredde» continua.

La protesta ha ottenuto i primi risultati, dal momento che oggi sono arrivati a scuola i tecnici della Provincia (competente per lo stabile) che hanno effettuato le prime rilevazioni e il Preside ha convocato un’assemblea tra rappresentanti di classe e di Istituto. Presente anche il consigliere della Provincia di Varese Marco Colombo, che ha promesso un dialogo tra studenti e amministrazione provinciale circa le problematiche vissute dagli studenti, non solo del Falcone di Gallarate ma in generale delle scuole di tutta la provincia di Varese.

“Siamo contenti delle risposte ottenute, ma non ci bastano le belle parole: ora aspettiamo risposte e fatti concreti e siamo disposti a mobilitarci ancora se non cambierà la situazione!” conclude Elisa Stirparo, rappresentante di Istituto.

Nei giorni scorsi in un altro stabile della Provincia, l’Itis Riva di Saronno, c’erano state proteste per il freddo.

(foto: un momento della protesta di questa mattina)

12122023