SARONNO – Dopo 5 giorni dalla festa di carnevale dei bambini nei giardini di Villa Gianetti, sede di rappresentanza comunale e spazio museale, l’area è ancora piena di coriandoli e stelle filanti, anche sugli alberi. I coriandoli sono presenti in grande quantità non solo nel cortile antistante ma anche nei vialetti, l’aiuola davanti all’ingresso ne è praticamente piena, ed il copione non cambia se ci si sposta sul retro dello storico edificio.

Qualcosa è stato fatto? Rispetto a ieri la situazione sembra un p0′ migliorata ma di coriandoli ne restano tantissimi, e restano anche le stelle filanti sugli alberi. Già nel corso della giornata di ieri si erano registrate proteste di cittadini per la mancata pulizia dei giardini di Villa Gianetti, dopo i festeggiamenti che si erano tenuti nel pomeriggio di venerdì scorso e dunque ormai molti giorni fa.

(foto: Villa Gianetti oggi a metà giornata)

20022024

