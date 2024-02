Città

SARONNO – “E’ diventata una strada adatta per i rally”. Lo dice ironicamente un saronnese, che si trova spesso a passare. Il tratto di via Roma fra la rotonda con via Miola e via Guaragna è un vero disastro. Già in passato – sin da dicembre – chi abita o frequenta abitualmente la zona aveva segnalato le problematiche esistenti, segnalazioni cadute nel vuoto. Selciato sconnesso, buche, tutto è peggiorato ulteriormente negli ultimi giorni con la pioggia ed il maltempo che hanno ampliato le buche, creato insidiose pozzanghere, e l’asfalto si è addirittura ritrovato sparpagliato di sassi.

Già problematico passare in auto senza mettere che il proprio veicolo riportasse dei danni, la situazione è apparsa particolarmente pericolosa per quanto si sono trovati a transitare in via Roma sule due ruote. Uno scenario di oggettivo pericolo al quale il Comune, pare, inizierà a porre rimedio stamane con alcune opere di sistemazione.

(foto: la situazione in via Roma nella giornata di ieri)

29022024