Chi non ha mai sentito parlare delle Maldive del Salento? Ormai questo tratto di costa pugliese è diventato una delle destinazioni turistiche più famose del nostro Paese, conosciuta per la qualità dei suoi servizi e ovviamente per la bellezza dei suoi paesaggi. Non a caso, nel corso degli anni ha potuto ottenere una vasta gamma di riconoscimenti, fra i quali si ricordano le 3 Vele di Legambiente e la Bandiera Blu. Prenotare case vacanze Pescoluse in vista della prossima estate, dunque, è una buona idea per trascorrere in villeggiatura una o più settimane memorabili.

Maldive del Salento: che cosa sono di preciso

Quando si parla di Maldive del Salento si fa riferimento a una spiaggia privata che è situata fra Pescoluse e Torre Pali e che appartiene a Vito Vergine, un imprenditore del posto. Sono stati i turisti stessi ad attribuire questo appellativo alla location, che anno dopo anno è diventata sempre più celebre. Lo stabilimento balneare è stato realizzato nel 2000 con il nome Le Maldive, e otto anni più tardi è stato ribattezzato come Maldive del Salento. L’ingresso della struttura si affaccia su corso Leuca e accoglie una sedia a sdraio che non è esagerato definire monumentale, visto che raggiunge i 6 metri di altezza e che oggi è protagonista dei social network viste le tante foto dei turisti che la immortalano e che pubblicano poi le immagini su Instagram e Facebook.

Le Maldive del Salento oggi

Il nome di Maldive del Salento, poi, con il passare del tempo è stato adottato per indicare una zona ben precisa del Salento, vale a dire quella che si sviluppa fra Torre Mozza, Lido Marini, Torre Vado, Torre Pali e Pescoluse: una serie di spiagge che, fra i tanti pregi che annoverano, vantano anche fondali bassi, e proprio per questa ragione sono ideali per vacanze con i bambini. La spiaggia di Pescoluse, in particolare, nel 2020 ha conseguito il premio Bandiera Verde.

Le spiagge del territorio

Il tratto di costa in questione mostra una lunga serie di spiagge selvagge, con la natura intatta e inframezzata solo di tanto in tanto dalle strutture degli stabilimenti balneari. Questo vuol dire che ci sono proposte per tutti i gusti: lidi attrezzati per chi è in cerca di comfort, ma anche spiagge libere e poco affollate. Nei pressi delle Maldive del Salento le spiagge libere si possono trovare, oltre che a Pescoluse, anche a Torre Pali, a Torre San Giovanni, a Lido Marini, a Marina di San Gregorio, a Marina di Salve, a Posto Vecchio e in molte altre località.

In vacanza con i bambini

Tutte le spiagge che abbiamo menzionato fino a questo momento sono ideali per chi ha in mente di organizzare una vacanza con i bambini, sia perché la sabbia è morbida e fine, sia perché il mare ha acque trasparenti e fondali bassi. In seguito al boom del turismo, i villaggi nell’area delle Maldive del Salento si sono moltiplicati, con strutture che mettono a disposizione una vasta gamma di servizi, tra negozi interni, ristoranti, animazione, campi da tennis, e così via. Per essere certi di vivere un’esperienza speciale sotto tutti i punti di vista, il suggerimento è quello di pianificare in anticipo la tipologia di vacanza che si desidera affrontare. Non mancano, fra l’altro, i lidi attrezzati che accolgono gli animali domestici. A meno di una decina di chilometri di distanza da Santa Maria di Leuca, insomma, il tratto salentino della costa ionica è un susseguirsi di panorami unici, son le acque azzurre del mare che bagnano spiagge bianche e candide.

