Città

SARONNO – Con un’intervista a don Antonio Novazzi, compagno di ordinazione sacerdotale del prevosto di Saronno, la diocesi di Milano con un articolo su www.chiesadimilano.it rende note alcune delle ultime riflessioni di don Claudio Galimberti prevosto di Saronno che si è spento sabato 2 marzo dopo aver lottato contro la malattia che l’aveva colpito a dicembre.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO COMPLETO

Don Antonio Novazzi, attualmente Vicario episcopale per la Zona Pastorale VII, ha condiviso con Galimberti gli anni della formazione sacerdotale, ma il loro rapporto non si è fermato al 12 giugno 1976, giorno in cui divennero sacerdoti.

“Mi ricordo – spiega nell’articolo di Emilia Flocchini – che prima che arrivasse a Saronno gli ho detto: «Nonostante l’età sei disponibile a iniziare una nuova esperienza impegnativa, in una grande città…». Ha risposto: «Sto ancora bene, il vescovo mi ha chiesto questo e inizio questo cammino di responsabilità nella Comunità pastorale di Saronno». Non solo una grande disponibilità e libertà interiore, quindi, ma anche molta fiducia nel suo vescovo”

Il testo prosegue con l’analisi di quando scritto, con un editoriale da don Claudio sul numero di gennaio del mensile della Comunità pastorale cittadino: “Quando l’ho incontrato un mese e mezzo fa, mi ha riferito che non sembrava preoccuparsi troppo a riguardo – spiega don Antonio – Nonostante fosse a conoscenza della gravità del male, non l’ha mai fatto pesare, cercando sempre di pensare che i medici avrebbero trovato qualche soluzione”

L’intervista si conclude citando una frase di don Claudio: “Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della vita: è l’abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci consola nel cammino”. E don Antonio conclude: “Mentre era in ospedale gli hanno detto: «Guarda che sono tanti i sacerdoti e le persone che pregano per te» e lui ha risposto: «Preghino che io possa entrare in Paradiso». Credo che anche questo sia un segno di come lui abbia vissuto la sua vita nella fede più grande nel Signore”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti