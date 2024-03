news

Recentemente, Scotty The AI ha raggiunto un notevole traguardo, raccogliendo con successo oltre $2 milioni in fondi. Questo ha generato un’entusiasmante ondata di investimenti, indicando una crescente fiducia degli investitori nelle prospettive promettenti di Scotty come criptovaluta innovativa.

L’opportunità di acquisire il token nativo SCOTTY è resa accessibile attraverso il sito web del progetto, offrendo una varietà di opzioni di pagamento tra cui ETH, USDT, BNB, MATIC e carte bancarie.

Non è solo una criptovaluta ispirata ai meme, ma un progetto all’avanguardia che mira a risolvere criticità di sicurezza blockchain attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

La mascotte di Scotty rappresenta un’intelligente interpretazione delle tendenze delle meme coin nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, la vera innovazione di Scotty risiede nella sua abilità di analizzare algoritmi sofisticati e enormi quantità di dati. Attraverso questa capacità, è in grado di individuare modelli e anomalie che potrebbero sfuggire anche ai programmatori umani più esperti.

Come funziona Scotty the AI

La distribuzione dei token di Scotty è progettata per garantire equità e coinvolgimento della comunità. Il 30% della fornitura totale è destinato alla prevendita, mentre il restante 70% è suddiviso tra staking, marketing, sviluppo dell’ecosistema e quotazioni in echange. Questa strategia riflette l’impegno del team verso una crescita sostenuta nel lungo termine e verso un coinvolgimento attivo della comunità.

Inoltre, il progetto offre un meccanismo di staking per incentivare la partecipazione a lungo termine, con un APY attuale del 77%. L’obiettivo è promuovere una forte partecipazione e coinvolgimento della comunità nel progetto, sottolineando l’importanza della collaborazione e della presenza continua.

Scotty è caratterizzato da due innovazioni principali: Scotty Swap e ScottyChat, che rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo dell’ecosistema di Scotty The AI. Scotty Swap funge da exchange avanzato e affidabile, sostenuto da tecnologie all’avanguardia, che assicurano una piattaforma di trading sofisticata e sicura. D’altra parte, ScottyChat agisce come un “compagno” intelligente guidato dall’IA, offrendo consulenze di mercato, consigli e assistenza pratica agli investitori, facilitando la navigazione nel complesso mondo delle criptovalute.

Come comprare Scotty

Per partecipare alla prevendita di SCOTTY, è necessario inizialmente dotarsi di un wallet compatibile, come ad esempio MetaMask, Best Wallet o Wallet Connect. Questo wallet può essere aggiunto come estensione del browser o scaricato come app su dispositivi iOS o Android.

Successivamente, occorre acquistare dei token Ethereum (ETH) o Tether (USDT) da un exchange di criptovalute e trasferirli al proprio wallet. Una volta collegato il wallet al sito web di Scotty The AI, è possibile selezionare l’opzione “Collega Wallet” e seguire le istruzioni per completare il collegamento.

Una volta collegato, sarà possibile acquistare i token SCOTTY attraverso il completamento di un modulo d’ordine, selezionando il tipo di token da utilizzare (ETH o USDT), inserendo la quantità desiderata e confermando l’acquisto. In alternativa, è anche possibile acquistare i token SCOTTY utilizzando una carta di credito.

Infine, per mettere in staking i token SCOTTY subito dopo l’acquisto, è sufficiente selezionare l’opzione “Buy and Stake” e confermare la transazione.

Cosa ne pensa lo youtuber Andrea Landriani

https://youtu.be/NDDHiKXw9d8?si=JRfzO6NEEQpGF3mL

Nel suo recente video su Scotty the AI, Andrea Landriani ha espresso la sua opinione sul progetto, evidenziando il suo potenziale ma anche i rischi associati per i trader. Il rischio principale deriva dal fatto che Scotty the AI si trova ancora nelle fasi iniziali della presale, il che rende difficile prevedere con certezza il suo futuro successo. Tuttavia, Andrea Landriani ha suggerito che investire nella presale al momento potrebbe risultare vantaggioso, poiché il token viene offerto a un prezzo inferiore rispetto al suo futuro valore. Sottolinea inoltre che secondo lui potrebbe davvero avere il potenziale per raggiungere uno slancio del 10x.

