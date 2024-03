Groane

CESANO MADERNO – Sarà il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca insieme all’amministratore unico di Assp Luca Zardoni ad inaugurare, sabato 9 marzo, a Cesano Maderno, l’ampliamento degli ambulatori di via Cesare Battisti 48/50 alla Sacra Famiglia che

disporranno di ulteriori 60 mq di spazi moderni ed attrezzati. I nuovi locali, frutto di un investimento che concretizza l’obiettivo dell’amministrazione comunale di promuovere la presenza in città di servizi legati alla salute, rientrano in un più ampio piano organizzativo per offrire spazi adeguati ai medici del territorio, contribuendo a trattenerli a Cesano Maderno e rendendo possibile lo sviluppo di sinergie tra tutti i presidi medici cittadini.

Le opere, finanziate dalla società partecipata dal Comune di Cesano Maderno e fortemente volute dall’Amministrazione Comunale, hanno consentito di ampliare gli spazi, utilizzando l’appartamento contiguo ai precedenti ambulatori che così ora potranno accogliere in un unico ambiente quattro ambulatori, un ambulatorio medicazioni/infermieristico unitamente ad un’area reception/segreteria.

I quattro medici che presteranno servizio presso gli ambulatori di via Cesare Battisti daranno vita ad un progetto di Medicina di gruppo, la forma associativa tra Mmg più completa e moderna, legata a una sede fisica e fornita di supporti tecnologici e strumentali in comune tra i medici.

“Quest’opera segue la recente riconversione dei locali della ex Farmacia comunale 1 di Cesano Maderno in ambulatori medici. E si innesta – dichiara Luca Zardoni – città di Cesano Maderno provincia di Monza e Brianza nell’azione di Assp e del Comune, volta ad offrire spazi idonei, attrattivi e moderni per i Medici di Medicina Generale (Mmg) favorendo, così, la permanenza nelle comunità ove opera Assp di queste figure essenziali per i cittadini ed elemento basilare nella medicina territoriale”.

“Questi nuovi ambulatori – spiega il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – sono un ulteriore importante tassello della nostra iniziativa mirata ad ampliare gli spazi e i servizi sanitari a disposizione dei cittadini. Sono un incentivo per i medici di medicina Generale a prestare servizio nella nostra città, garantendo a tutti il diritto all’assistenza sanitaria. Lo scorso novembre abbiamo inaugurato gli ambulatori di piazza Procaccini, oggi ci spostiamo in via Battisti alla Sacra Famiglia”.

“Le azioni dell’amministrazione comunale per consolidare e supportare la presenza dei medici di medicina generale in città – prosegue il Sindaco Gianpiero Bocca – vanno oltre l’inaugurazione di questi ambulatori: è in fase di progettazione, infatti, l’apertura di nuovi spazi con ulteriori servizi nel quartiere Snia, più precisamente nei locali dell’ex Farmacia comunale. Questo risultato consentirà una copertura sempre più capillare ed un’equa distribuzione degli ambulatori sul territorio cittadino”.

L’inaugurazione dei locali è prevista alle 10.30 di sabato 9 marzo. Parteciperanno anche responsabili della Asst-Brianza.

(foto d’archivio)