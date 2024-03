Città

SARONNO – Impossibile non notare i mezzi della Jumbo Visma squadra maschile olandese di ciclismo su strada con licenza Uci World che nelle ultime ore sono arrivati a Saronno.

I mezzi, un pullmino, un ammiraglia e il motor home ufficiale sono parcheggiate davanti allo Starhotels Gran Milan in via Varese. Facile la deduzione. L’ex Rabobank ha scelto Saronno e il suo hotel dietro la stazione come “base” in vista della partenza della Milano-Sanremo in programma sabato 16 marzo. E’ il terzo anno consecutivo che il team alloggia in città prima della competizione arrivata alla 115 edizione.

Immediato il tam tam tra gli appassionati che ne hanno approfittato per immortalare i mezzi ieri prima di andare al lavoro. Del resto l’hotel saronnese era stato il punto di riferimento di molti team in occasione delle tre edizioni della Tre Valli ed evidentemente è rimasto come punto di riferimento anche per la sua posizione strategica.

