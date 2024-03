Sport

MAGENTA – Oggi pomeriggio un interessante anticipo della 27′ giornata del campionato di Eccellenza: si gioca alle 17.30 con il Magenta che ospita la Sestese, che si può vedere in streaming e gratuitamente sul canale Youtube paolozerbi.com. Arbitro Davide Scalvi di Lodi, assistenti Fabio Nava di Monza e Marco Cogrossi di Cremona.

Il programma di domenica

Domenica alle 14.30 Accademia Vittuone-Ardor Lazzate con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio, assistenti Maria Marco Rizza di Legnano e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo; Calvairate-Pavia con arbitro Adis Kurti di Mestre, assistenti Andrea Lufi di Lodi e Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo, Caronese-Accademia San Genesio con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo e Nicolò Longoni di Seregno, Castanese-Vergiatese con arbitro Giuseppe Pecora di Monza, assistenti Daniele Savoldi di Brescia e Luca Zanibelli di Brescia; Oltrepò-Fc Milanese con arbitro Davide Zamagna di Saronno, assistenti Marcello Filipponi di Monza e Gabriele Borella di Saronno; Verbano-Fbc Saronno con arbitro Ludovico Esposito di Pescara, assistenti Jean Christophe Molino di Brescia e Diego Mattavelli di Lecco; e alle 15 Meda-Solbiatese con arbitro Giuseppe Totaro di Mantova, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Mohamed Elghachi di Bergamo.

Classifica

Oltrepò 56 punti, Magenta 53, Pavia 48, Solbiatese 46, Calvairate e Ardor Lazzate 45, Fc Milanese 44, Casteggio 41, Base 96 Seveso, Caronnese e Fbc Saronno 40, Castanese 29, Sestese 28, Vergiatese 27, Accademia pavese 21, Meda 20, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

