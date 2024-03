Città

SARONNO – “Giovedì sera all’evento promosso a Saronno dai Giovani Democratici sulla politica estera della EU, Brando Benifei , europarlamentare PD e capogruppo a Bruxelles , ha subito premesso che sul Green Deal si stia facendo con fredda lucidità disinformazione facendo passare un accordo perché il futuro dei cittadini europei sia più equo , sano e gestibile per le generazioni a venire, per un’opera pericolosa e dannosa: non saranno messe le mani in tasca ai poveri cittadini obbligandoli a cambiare automobile o mettere a mano a ristrutturazioni di milioni di case per adeguarle ai nuovi standard “ di pazzi ambientalisti” ! La rivoluzione verde dovrà essere gestita dagli Stati che dovranno trovare fondi pubblici e coinvolgendo i privati, facendo in modo che siano sviluppate tutte le energie possibili nella ricerca di materiali, energia, risparmi, efficientamento fonti, per iniziare a ridurre e poi convertire la dipendenza dalle fonti fossili per avviare una seria “decarbonizzazione “ .

Inizia così la nota del Pd Saronno, firmata dal segretario Giorgio Marturano, in merito alla serata organizzata in Villa Gianetti dai Giovani Democratici.

“Altro grosso spunto per cambiare la narrazione delle destre di riferisce alla presunta perdita di “sovranità “ del nostro paese verso le varie istituzioni europee : la realtà è l’opposto poiché senza una grande integrazione Federale e non Confederale – nazioni che agiscono come unica entità in comune e non come nazioni separate – non recupereremo la sovranità perché saremo una nazione che si oppone ad ogni cambiamento e che dovrà rincorrere le altre nazioni che viaggeranno a velocità superiore aumentando il gap con loro e rendendo le nostre imprese meno competitive ! Il mondo è sempre più complesso, la geopolitica così interconnessa con la nostra vita di tutti i giorni ( vedi solo l’ennesimo aumento to dei prezzi per i problemi del Mar Rosso ) che solo un’Europa più forte ed unita può aiutarci ad uscire dalle nostre difficoltà ( vedi ancora gli accordi europei sullo stoccaggio del gas in tutti gli stati europei che ci ha permesso di avere le riserve piene per poter affrontare l’inverno senza scompensi o razionamenti).

Ci sono aspetti molto tecnici che vengono affrontati nelle commissioni tecniche fiscali che permettono a noi cittadini ad avere le Banche più solide e controllate con regole di volta in volta aggiornate ed imposte ad un mercato che vede solo il profitto come dogma.

È la “buona Politica” che mette il cittadino europeo come unico obiettivo del lavoro che i nostri europarlamentari stanno facendo a Bruxelles! Non ultimo ad esempio una legge unica al momento al mondo che protegge noi cittadini da un uso non etico dell’intelligenza artificiale, ma anzi mettendo delle regole che la rendano un aiuto e non un pericolo !

Ma chi è oggi al governo sta mentendo da anni sull’importanza degli organismi europei, promettendo addirittura l’uscita dall’Euro o che gli stessi organismi fossero solo uno strumento inutile come lo era Roma ladrona, occupandola a mani basse una volta al comando!

Anche l’Europa va migliorata, certamente, ma non demonizzandola, ma anzi lavorandoci assiduamente ( vedi Salvini mai visto come europarlamentare ai lavori di commissioni o in aula ), non favoleggiando la soluzione del problema dell’immigrazione “ esportandoli “ in Albania o enfatizzando un nuovo Piano Mattei criticato dagli stessi paesi africani come mai discusso ed esterno ad ogni loro accordo !

Il PD crede nell’Europa dei cittadini, e come partito si muove per essere un veicolo di collegamento tra le necessità dei propri cittadini, le istituzioni e tutte le realtà del territorio, produttive, del volontariato”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?