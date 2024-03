Calcio

FINO MORNASCO – Partita piena di goal quella disputata nel pomeriggio di oggi 17 marzo a Fino Mornasco nel centro sportivo della Libertas San Bartolomeo che, in occasione della venticinquesima giornata di campionato del girone A della terza categoria di Varese, ha ospitato il Calcio Misinto 1971.

La gara si sblocca dopo poco più di 10 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Bresciani che porta in vantaggio i padroni di casa ma la reazione degli avversari è immediata con Romeo che firma il goal del pareggio. Poco dopo il 30′ la Libertas San Bartolomeo si riporta in vantaggio questa volta con Meroni. La partita si conclude con la rete della doppietta personale di Bresciani nel finale del secondo tempo dopo la trasformazione di un calcio di rigore concessogli dal direttore di gara sul quale non sono state poche le proteste della squadra ospite.

Con la sconfitta di oggi, il Calcio Misinto scende al quarto posto a quota 43 punti mentre la Libertas San Bartolomeo sale all’ottavo posto con 34 punti stagionali.