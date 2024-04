Cronaca

SAN DONATO MILANESE – SARONNO – Rallentamenti sulla linea del Passante S1 Lodi-Saronno a causa di un viaggiatore urtato dal treno.

Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’incidente ma Areu, l’agenzia che a livello regionale si occupa dei soccorsi sanitari, spiega di aver soccorso con elisoccorso, automedica e ambulanza un 60enne sui binari della ferroviaria.

L’uomo ha riportato un trauma cranico, toracico e uno al braccio. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Come detto non è ancora stata resa nota la dinamica per cui è al lavoro la Polizia Ferroviaria intervenuta sul posto per accertamenti e rilievi. E’ successo intorno alle 17 all’altezza di via Emilia a San Donato Milanese.

E’ stato reso noto come la circolazione circolazione dei treni regionali sia stata rallentata con ritardi fino a circa 50 minuti e variazioni.

