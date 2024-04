Comasco

ROVELLO PORRO – Trasferta in Vaticano per i giovani dell’oratorio di Rovello Porro: i ragazzi di terza media sono andati a Roma per la professione di fede. Una occasione, anche, per visitare i luoghi religioso e storici della capitale e nella Città del Vaticano e tanti bei momenti da condividere insieme. Ed hanno anche avuto modo di assistere al passaggio del pontefice, papa Francesco, in piazza San Pietro.

E’ stato questo uno dei momenti proposti nel corso di questo 2024 dalla parrocchia ed oratorio di Rovello Porro ai giovani frequentatori delle strutture oratoriane; non mancheranno altre iniziative comunitarie.

(foto: i giovani di Rovello Porro con i loro educatori in piazza San Pietro nella Città del Vaticano, durante il pellegrinaggio)

