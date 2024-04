Città

SARONNO – Una nuova opportunità per i saronnesi che, per ridurre il proprio impatto ambientale ma anche per risparmiare, scelgono di imparare a effettuare in autonomia piccole e grandi riparazioni domestiche con il Repair Cafè.

Sabato 6 aprile alle 15 al Tassello si terrà una nuova edizione del Repair Cafè, ormai appuntamento fisso il primo sabato del mese ospitato dall’associazione con sede in via Don Monza.

Dopo l’edizione “itinerante” all’oratorio della Cassina Ferrara il team torna con una novità. Inizierà domani anche il laboratorio di riparazione del tessile “per rammendi manuali e per chi desidera anche con macchina da cucire”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Si potranno portare oggetti, vestiti e prodotti tessili da rammentare e riparare ma soprattutto sarà possibile svolgere da soli l’intervento in modo da poterlo effettuare in futuro in autonomia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti