VEDANO OLONA – Nell’ambito delle iniziative legate alla Welfare week 2024 dell’Ambito distrettuale di Tradate (con diversi appuntamenti da oggi 6 e sino a domenica 14 aprile), a Vedano Olona appuntamento con le letture animate per bambini da 3 a 6 anni.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Insieme per la scuola con il patrocinio del Comune di Vedano Olona, è in programma nel pomeriggio di lunedì 8 aprile a Villa Aliverti (situata in largo Angelo Magnani 1) a partire dalle 16.30 ed è curata da parte dei volontari dell’associazione Libro aperto di Cantello.

Una occasione dunque di intrattenimento per i bimbi; per un tipo di eventi che in passato hanno sempre riscosso molti consensi ed una ottima partecipazione.