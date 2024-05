news

Conoscere la propria pelle è fondamentale per trovare i prodotti giusti per un trattamento efficace. Le maggiori difficoltà si incontrato con tutta probabilità nel caso di una pelle mista, complessa da trattare in quanto il viso presenta alcune parti secche, o addirittura irritate, e altre oleose. Questo è il motivo per il quale curare questa tipologia di pelle vuol dire distinguere la cosiddetta zona T e il resto del volto. C’è bisogno, in particolare, di un detergente delicato, mentre un valido alleato per purificare la pelle è il carbone vegetale.

Dove comprare i prodotti migliori per una pelle mista

Pelle mista: che cosa è necessario fare?

Nel caso in cui si abbia a che fare con una differenza molto significativa tra la zona secca e quella lucida, una buona idea può essere quella di fare riferimento a prodotti differenti, in grado di assecondare le necessità specifiche delle diverse aree. In concreto, questo vuol dire preferire le texture sorbetto per il trattamento della pelle grassa, mentre per contrastare la secchezza conviene privilegiare una formulazione più ricca. Sono poche ma importanti le regole che vale la pena di seguire per la beauty routine: la prima è quella che prevede di utilizzare una crema idratante ma non eccessivamente nutriente; la seconda, invece, raccomanda di impiegare sempre il tonico, con ingredienti delicati che aiutano a trattare le aree molto sensibili e capace di limitare l’effetto lucido.

Pelle con couperose e sensibile: i consigli da ricordare

La dolcezza è il concetto fondamentale per il trattamento di una pelle sensibile; ne scaturisce una beauty routine finalizzata a non arrossare o irritare la cute. È bene mettere da parte i prodotti che contengono alcol e quelli che presentano ingredienti aggressivi (per esempio gli acidi); sono da privilegiare, invece, le formulazioni con sostanze attive ad azione antinfiammatoria, lenitiva e al tempo stesso calmante. Per un trattamento efficace di una pelle sensibile è necessario prima di tutto adoperare dei detergenti lenitivi, dal momento che in alcuni casi la combinazione di sapone e acqua può essere eccessivamente forte la pelle. Il consiglio è anche quello di evitare tonici e sieri con azione esfoliante o astringenti, per evitare il rischio di irritazioni. Le creme migliori sono quelle anti-age e decongestionanti.

Pelle grassa: quale beauty routine privilegiare

Per le persone che hanno la pelle grassa, la beauty routine ha a che fare soprattutto con la detersione che serve a eliminare l’eccesso di sebo. È bene, tuttavia, prestare attenzione al cosiddetto effetto rebound, che si verifica nel momento in cui si arriva a rimuovere anche lo strato di protezione del sebo. C’è bisogno, insomma, di detergenti che non sgrassino la pelle più del dovuto. Che si opti per un gel o una mousse, si può ricorrere anche a un lieve scrub da adoperare non più di un paio di volte alla settimana. È opportuno che il tonico svolga un’azione astringente ma anche purificante. Le pelli grasse non sono comunque tutte uguali, e a seconda delle loro caratteristiche si può scegliere una crema ad hoc. La pelle, in particolare, viene definita oleosa quando ha i pori dilatati ed è lucida; invece, si ha a che fare con una pelle asfittica in presenza di numerosi comedoni e punti neri.

Oleosa o asfittica?

Se la pelle è oleosa, ciò di cui si ha bisogno è una crema viso opacizzante; se la pelle è asfittica, invece, è bene privilegiare una texture fluida o in gel capace di offrire una lieve idratazione. Servono, soprattutto, prodotti non comedogeni, affinché possa essere contrastata la comparsa di impurità. Alleate sempre efficaci sono le maschere purificanti o all’argilla, che devono essere applicate un paio di volte alla settimana dopo lo scrub, così che la pelle possa essere pulita in profondità.