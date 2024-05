Eventi

SARONNO – Un weekend di gusto e cinema con l’iniziativa “Cinema Food”, inserita all’interno della rassegna “Mani nel piatto”.

Oggi ultimo giorno per prenotarsi all’evento di venerdì 17 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, quando si terrà l’aperitivo e proiezione docufilm “Benvenuti in galera”, (regia di Michele Rho) al Cinema Teatro Prealpi. L’aperitivo, disponibile fino alle 20.45, sarà a cura di ristorante Ingalera e Abc la sapienza in tavola cooperativa Sociale; a seguire la proiezione del docufilm.

Ingalera è il primo ed unico ristorante in Italia realizzato in un carcere, aperto al pubblico sia a mezzogiorno che alla sera, in cui lavorano i detenuti del carcere di Bollate seguiti da uno chef e un maître professionisti. Il Ristorante nasce per offrire ai carcerati, regolarmente assunti, la possibilità di riappropriarsi o apprendere la cultura del lavoro, un percorso di formazione professionale e responsabilizzazione, mettendoli in rapporto con il mercato e la società. La prenotazione all’aperitivo è obbligatoria e va effettuata entro il 14 maggio con una mail all’indirizzo [email protected]; per la partecipazione è richiesto un contributo di 20 euro.

Chi desidera partecipare solo alla visione del film, l’ingresso è libero senza prenotazione.

Il secondo appuntamento con “Cinema Food” è tutto dedicato ai bambini: sabato 18 maggio alle 15. Con la proiezione del film “Piovono polpette” al teatro cinema Prealpi. Non mancherà una merenda offerta a cura di La Bottega contadina del Villaggio Sos. Ingresso libero senza prenotazione.

(foto archivio)

