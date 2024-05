Eventi

GERENZANO / MOZZATE – Si terrà il prossimo venerdì 17 maggio l’evento “Viaggiamo insieme nel tempo”, la presentazione del libro “Caduta nel passato”, dell’autrice gerenzanese Adele Ross, che sarà presente per un firmacopie. L’evento si terrà alle 21 in villa Scalabrino, in via Giosuè Carducci 4, a Mozzate.

Caduta nel passato è il primo volume della serie omonima a firma di Adele Ross, di genere avventura storica è il primo volume di una serie che tratta la tematica del viaggio nel tempo dove narro le vicende di una giovane donna londinese, disincantata e pratica figlia dei nostri giorni che si ritrova catapultata in una Londra vittoriana dove farà i conti con una realtà tanto distante da quella a cui è abituata.

Adele Ross è lo pseudonimo della scrittrice gerenzanese Cecilia Rossi che pubblica i suoi libri prevalentemente in modo autonomo come self publisher e attualmente sta organizzando una serie di eventi in presenza per poter tornare ad avere un contatto maggiore con i suoi lettori. I suoi libri sono tutti disponibili sia in formato ebook che in cartaceo.

(foto archivio)

