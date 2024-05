Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di ringraziamento per il lavoro di volontariato svolto dall’ex presidente dell’associazione Paolo Maruti Egidio Bacchi recentemente scomparso.

Caro Bacchi

È il momento del ringraziamento

Il cammino fatto con te in questi quarant’anni mi ha fatto vedere, anzi toccare con mano, il tuo ideale: l’idea di persone per le quali e con le quali conviviamo, giorno per giorno, riconoscendo ad ognuno di loro Valore per sé e per la qualità della loro Vita quotidiana!

Il tuo motore: per il quale ti sei sempre battuto, era di offrire modi perché ognuno potesse conoscersi, conoscere, imparare, riflettere

Il tuo ideale: l’associazionismo, è stato il tuo modo di dare senso alla vita

La tua altra Famiglia: la Maruti, dove vivevi la tua quotidianità dando ossigeno all’anima con la cultura, l’arte, la formazione

Azioni di Vita con e per la comunità. Azioni umane con pregi e difetti, azioni non sempre condivise, controcorrente, ma sicuramente sempre dettate dal tuo modo di pensare per il quale ti sei sempre battuto con ostinazione:

l’umanità della Persona

Tu ci hai sempre provato, anche contro tutto e tutti, tu le cose le hai fatte, tante. ti sei speso senza risparmiarti ricordiamo quando non ci vedevi, quando zoppicavi, e comunque arrivavi in associazione dicendo con leggerezza che poi sarebbe passato quando hai persino firmato per uscire dall’ospedale, venire in Maruti, salutarci, vedere se tutto andava bene, per poi ritornarvi

E curando la Tua associazione hai curato te stesso e al contempo ci hai insegnato che la vita va vissuta, minuto dopo minuto, sempre con rispetto!

Grazie Bacchi!

Credo che a questi ringraziamenti si uniranno altre persona che a vario titolo ti hanno incontrato e conosciuto venendo in Maruti

Un caro saluto

Loredana, Angelo … solo per fare due nomi