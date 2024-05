Città

SARONNO – Si terrà domani sera, martedì 14 maggio, l’appuntamento di fondazione Saronno in salute con i cittadini saronnesi.

Alle 20,45, in Villa Gianetti, il sodalizio confronta la cittadinanza per raccontare “cosa è stato fatto e cosa si farà” dopo un anno di attività di Saronno in salute. La serata sarà presentata da Paolo Del Debbio, con la partecipazione di Roberto Poletti; non mancherà, ad inizio serata, il saluto istituzionale del presidente della fondazione, Gianfranco Librandi. Saranno presenti primari, medici e personale del presidio ospedaliero di Saronno. Al termine è previsto un momento con domande del pubblico.

“Saronno in salute” è la fondazione riconosciuta da Regione Lombardia e voluta dall’imprenditore Gianfranco Librandi, con il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e Annalisa Renoldi, per sostenere e rilanciare con un principio di sussidiarietà l’ospedale di piazzale Borella.

