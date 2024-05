Cronaca

SARONNO – Passano la notte nelle cappelle dove lasciano borse con vestiti ed effetti personali come sapone e rasoi che usano per lavarsi nel bagno della struttura.

Il riferimento va ai senzatetto che ormai da tempo vivono al cimitero di via Milano. Un anno fa aveva suscitato grande clamore la foto della biancheria stesa sulla ringhiera all’interno del cimitero che aveva confermato come il bagno venisse usato per lavarsi e lavare dai diverse senzatetto soprattutto stranieri che gravitano in città.

Il fenomeno è continuato anche nei mesi successivi ma nelle ultime settimane la situazione è diventata ancora più critica con un aumento delle segnalazioni. Secondo quanto riportato dai saronnesi che si recano a rendere omaggio ai propri defunti le occupazioni di alcune cappelle sono continue con tanto di effetti personali vestiti, prodotti per l’igiene personale e coperte, lasciate all’interno delle cappelle in modo da “occuparle” con continuità.

Del problema si è parlato anche sui social a partire dal gruppo “Sei di Saronno se…” dove sono arrivate negli ultimi giorni alcune segnalazioni sul degrado del cimitero con foto di vestiti sparsi e sacchetti di spazzatura. Ben presto si è passati a parlare delle occupazioni notturne della cappelle e di come i due fenomeni fossero collegati.

Un problema da diversi volti quello dei senzatetto in città soprattutto se si pensa alle tante segnalazioni delle ultime settimane per la ragazza che molto spesso dorme nel bancomat in piazza Libertà.

