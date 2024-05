iltra2

ROVELLO PORRO – Il weekend sportivo locale è stato ricco di emozioni.

In serie D ai playoff la Varesina ha eliminato il favoritissimo Piacenza.

In Eccellenza colpaccio dell’Ardor Lazzate obbligata a vincere contro il Pavia, e che ce l’ha fatta. Per i playout ipoteca sulla salvezza da parte del Meda che ha espugnato il campo dell’Accademia pavese.

Intanto la Caronnese ha confermato mister Michele Ferri.

Curiosità, ad applaudire Solbiatese e Paternò sabato alla finale di Coppa Italia d’Eccellenza c’era anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ecco perchè…

In Promozione l’Ispra, che in semifinale aveva eliminato l’Universal Solaro, ha fatto fuori pure la Besnatese e vola alle finali regionali.

In Terza categoria la Rovellese ha vinto la finale playoff.

Per quanto concerne gli altri sport, nel volley finale in bellezza per la Pallavolo Caronno (che si prepara ai playoff per salire in A3) e per Saronno ormai salva in serie B.

Nel basket netto successo in gara 1 di semifinale playoff di serie B per l’Az Robur Saronno nell’atteso match casalingo contro Pavia.

Nel softball in A1 sconfitta per la Rheavendors Caronno contro la capolista Mkf Bollate nel derby della Varesina. Turno di riposo per Saronno.

(foto: la Rovellese festeggia la promozione)

13052024