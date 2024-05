ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ancora vandalismi al parchetto di Via Piave dove mercoledì 8 maggio la Polizia Locale non ha potuto che constatare l’ennesima rottura della carrucola, un gioco molto amato dai più piccoli. Il parchetto è visibilmente in stato di degrado, più volte preso di mira da atti vandalici di varia natura come scritte indecenti su parti colorate, rottura delle giostre o delle panchine. Purtroppo, a farne le spese sono i più piccoli che non possono usufruire del bene comune a loro destinato. Negli anni precedenti il parco fu addirittura soggetto ad un incendio, appiccato al tavolo da picnic che richiese l’intervento dei Vigli del Fuoco e rese inutilizzabile l’arredo dell’area verde.

La lista di episodi vandalici è lunga ad esempio il parchetto Viola di via Damiano Chiesa, anch’esso più volte danneggiato. L’Amministrazione ha disposto la chiusura nelle ore serali impedendo nuovi espisodi tanto che la scorsa primavera, con la partecipazione della Pro Loco, è stato utilizzato per proporre spettacoli per bambini molto apprezzati e partecipati dalla cittadinanza. Dallo scorso autunno il parco è oggetto di una ristrutturazione profonda al termine della quale, sarà restituito alla città uno spazio nuovo e usufruibile.

