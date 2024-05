VENEGONO SUPERIORE – Nella Settimana europea della mobilità, sabato 18 maggio grandi e piccoli sono invitati a partecipare all’evento “Tutti in bici per i comuni di Vedano Olona, Malnate e Venegono Superiore”.

– Ore 14.30 ritrovo al Parco Pratone controllo bici e completamento di iscrizioni (per i minori non accompagnati è obbligatoria la firma della liberatoria allegata)

– Ore 14.45 partenza via Garibaldi, via Asiago, via Busti, piazza San Giorgio, via Pasubio, piazza Monte Grappa, via Marconi, via per Venegono su ciclabile, via Bixio incontro con Vedano

– Dalle 15.45 arrivo parco Fara Forni – merenda e riposo

– Ore 17.00/17.30 rientro per Venegono Superiore