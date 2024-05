Groane

MISINTO – Grande partecipazione alla presentazione della lista civica Insieme per Misinto. Nonostante i diversi eventi presenti nella giornata di domenica 12 maggio, molte persone e associazioni hanno partecipato alla presentazione della lista Insieme per Misinto.

“Ci teniamo a ringraziare, nuovamente, ogni singola persona ed ogni singolo rappresentante delle associazioni che hanno dedicato del loro tempo per ascoltare le nostre proposte e idee” afferma Antonio Salerno, candidato a sindaco per la lista Insieme per Misinto.

“Auspichiamo possa essere l’inizio di un proficuo dialogo in cui ogni Misintese possa pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme. L’8 e il 9 Giugno costruiamo insieme una nuova realtà dove ognuno di noi possa sentirsi protagonista!” conclude Salerno.

