Città

SARONNO – Appuntamento in piazza Avis per Alleanza Verdi e Sinistra. In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno Europa Verde, Reti civiche e Sinistra italiana saranno a Saronno per un momento di incontro con gli elettori.

Saranno presenti Roberto Salis padre dell’attivista milanese in carcere a Budapest da oltre 15 mesi con l’accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti, e candidata alle Europee con Avs, Benedetta Scuderi e Arianna Bettin candidate nella circoscrizione Nord Ovest.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 maggio alle 11 in piazza Avis a Saronno.

(foto dalla pagina facebook dei candidati)

