Politica

CISLAGO – Un tour per la provincia di Varese per Carlo Fidanza, candidato di Fratelli d’Italia appena dopo Giorgia Meloni alle Europee dell’8 e 9 giugno. Otto tappe in una provincia dove il capogruppo meloniano a Bruxelles è sempre stato molto presente. Insieme a Marco Colombo, sindaco di Daverio e candidato alle prossime Europee.

“È una campagna elettorale molto impegnativa ma davvero entusiasmante. Sentiamo forti le aspettative di tanti cittadini nei comuni al voto, ma sentiamo ancora più forte l’affetto per Giorgia Meloni e la voglia di provare a cambiare davvero l’Europa, proprio come il nostro governo ha cominciato a fare in questi mesi. Affiancare un gran numero di europarlamentari di Fratelli d’Italia al lavoro straordinario della nostra leader ci consentirà di governare meglio in a casa nostra, perché finalmente potremo avere un’Europa che parli la nostra stessa lingua” ha spiegato Carlo Fidanza.

“Abbiamo dedicato questa giornata alle mamme, raccontando le tante misure che il governo Meloni ha varato per aumentare l’occupazione femminile – che ha raggiunto i massimi storici -, il sostegno alla maternità, gli asili nido, gli aiuti alle giovani coppie. Un impegno che vogliamo portare anche in Europa, perché non ci vogliamo rassegnare all’inverno demografico e alla sinistra che vuole colmarlo con l’immigrazione incontrollata” ha concluso Fidanza.