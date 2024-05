Città

SARONNO – Emanuele Bordin, Andrea Cattaneo, Mirko Milici, Giorgia Premoli, Mattia Stefano Valentini dell’Itis Riva, Alice Alberio, Andrea Scaramella dell’Itc Zappa, Christian Cavallucci, Lorenza Di Lernia, Ayoub El Farissi, Lorenzo Zappalà dell’Ipsia Parma sono gli studenti delle scuole superiori cittadini premiati oggi martedì 14 maggio a Varese nell’ambito del progetto Generazione d’Industria.

Sono state consegnate 60 borse di studio ai migliori studenti indicati dagli Istituti Tecnici Industriali Economici del territorio che aderiscono al Progetto “Generazione d’Industria”, guidato da Tiziano Barea, Presidente della BTSR International Spa, con cui dal 2011 Confindustria Varese mira a portare la cultura d’impresa tra i giovani. Con queste ulteriori consegne, le borse di studio assegnate in questi anni dal Progetto a studenti del territorio salgono a 684. Non solo, oltre ai premi al merito, in più di un decennio di attività “Generazione d’Industria” conta anche l’avvio di 600 stage, il coinvolgimento di 15.000 studenti e di 1.000 tra docenti, presidi e imprenditori in attività formative.

L’occasione è stata il secondo Education Day che si è tenuto al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Un grande e unico evento organizzato dall’associazione per riconoscere il merito di tutti quei giovani che si sono maggiormente distinti all’interno dei quattro progetti che Confindustria Varese, insieme alle proprie imprese associate, porta avanti con le scuole per coltivare nelle nuove generazioni la cultura d’impresa: il Progetto Eureka (per le scuole elementari), il Pmi Day (per le scuole medie), il Progetto “Generazione d’Industria” e la competizione Latuaideadimpresa (per le scuole superiori).

