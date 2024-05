Città

SARONNO – Solaro, indagini in corso sull’accoltellamento del week-end.

Passano la notte nelle cappelle dove lasciano borse con vestiti ed effetti personali come sapone e rasoi che usano per lavarsi nel bagno della struttura.

Il furto è stato messo a segno mercoledì scorso ma nelle ultime ore è diventato di dominio pubblico anche per l’intervento di riparazioni in corso al tabernacolo. Ignoti sono entrati in chiesa parrocchiale a Gerenzano e hanno rubato alcuni calici e ostensori conservati nell’edificio di culto.

Domenica la sconfitta del Legnano ai playout contro la Castellanzese e la retrocessione dei lilla dalla serie D all’Eccellenza, incontro andato in scena allo Sportitalia village di Verano Brianza, casa della Us Folgore Caratese, che ora presenta il conto delle inteperanze dei sostenitori legneanesi.

