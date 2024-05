iltra2

MARNATE – Sono scomparsi dalla loro sede nel parco dell’Ex Mulino gli alberelli piantati dai bambini, in memoria dei 100 anni della scuola dell’infanzia San Luigi di Marnate.

Qualche settimana fa, in occasione della festa organizzata per celebrare il centenario dell’asilo, infatti, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia avevano raggiunto in corteo il parco dell’Ex Mulino per lasciare a tutti gli abitanti del paese un piccolo segno di questo importante evento, ed ogni sezione aveva piantato un albero di corniolo accanto al quale era stato apposto un cartello che spiegava chi avesse compiuto quel piccolo, ma significativo, gesto.

Qualcuno, però, ha deciso che sarebbe stato divertente cancellare tutto quanto fatto quel giorno, ed è così che le giovani piante sono state trovate spezzate e sradicate, ancora accanto ai cartelli posizionati dai piccoli marnatesi, ormai in frantumi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti