Sono le Baleari il prossimo obiettivo di Peserico. A giorni, a Palma di Majorca, verrà inaugurato un nuovo store e qualche ora dopo sarà la volta di Herbin in Cina. Sono le prossime aperture del programma retail che l’azienda veneta di alta gamma ha predisposto da anni e che hanno già portato il numero dei monobrand, delle boutiques e dei corner ad oltre sessanta, sparsi nel mondo, dagli Stati Uniti alla Corea, dal Giappone agli Emirati Arabi, alla Cina, all’intera Europa. Nella sola Italia abbiamo ben 11 monomarca Peserico nelle maggiori città d’arte, nelle località turistiche più esclusive e a Milano. Un retail che per Peserico nei primi tre mesi di quest’anno ha portato ad una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che si amplierà, nel corso del 2024, con altri store già programmati, da Tokyo a Dubai, da Boston a New York dove darà vita addirittura ad uno store di 200 mq su due piani in Madison Avenue. Tutto ciò senza parlare del 2025 dove già si sussurra di aperture a Saint Moritz, Barcellona, Montecarlo, Monaco di Baviera.

Giorgio Naccari