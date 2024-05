Cronaca

SARONNO – A Saronno alle 22.20 della scorsa notte intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e di una pattuglia dei carabinieri della centrale piazzetta Schuster per un caso di intossicazione etilica: è stato soccorso un uomo di 76 anni, trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti, in condizioni comunque non gravi.

Ieri alle 12 a Saronno in viale Rimembranze intervento di carabinieri ed ambulanza della Croce rossa saronnese per un incidente col monopattino, è stato soccorso un uomo di 35 anni, trasferito all’ospedale di piazza Borella per essere medicato di non gravi lesioni.

Ieri alle 9.30 in via Scarlatti a Cesate incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante: è stata soccorsa una donna di 27 anni per lesioni contusioni.

A Tradate ieri alle 22.40 intervento dell’ambulanza del Sos in via Passerini per soccorrere un 31enne al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica; è stato trasportato – non è comunque risultato in pericolo di vita – all’ospedale tradatese.

