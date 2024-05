Città

SARONNO – Nella mattinata di venerdì 10 maggio, nell’ufficio postale di Saronno (via Varese, 130), si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica “Le mamme del mondo” a cura del Circolo Culturale Saronnese “Il Tramway”.

Numerosi i presenti all’evento di apertura della rassegna fotografica, che vede esposte le meravigliose opere di Giuseppe Lazzari incentrate sulla figura della madre, declinata nelle diverse culture del mondo.

L’inaugurazione ha costituito un momento di celebrazione nella casa di Poste italiane, un modo per connetter le mamme italiane tra loro, come l’impresa pubblica fa ogni giorno. “Questa bellissima mostra testimonia questa relazione fondamentale e, naturalmente, anche generativa che Poste italiane si occupa ogni giorni di coltivare. – queste le parole con cui la direttrice di filiale ha aperto l’evento – Abbiamo avuto due testimonial d’eccellenza, Alessandra Clericò e Giangrasso Maria Concetta, che hanno raccontato delle tante mamme che lavorano in Poste italiane, perchè sappiamo che la presenza femminile supera il 60%, anche sul nostro territorio”

Poste italiane, come precisa la direttrice di filiale, è direttamente e concretamente impegnata in diversi progetti, per aiutare le mamme a coniugare il tempo di vita e il tempo di lavoro.

All’inaugurazione è intervenuta anche l’assessore Ilaria Pagani che ci ha tenuto a portare i saluti del sindaco e di tutta l’amministrazione. “Complimenti a tutti voi per questa scelta di valorizzare questo ruolo materno e anche per l’impegno che ci è voluto per allestire questa mostra – così esordisce l’assessore – Anche io sono mamma di tre ragazzi, allora mi sono proprio chiesta qual è il ruolo della mamma e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata il funambolo, perchè la mamma ha proprio questo ruolo di stare un po’ in equilibrio tra lavoro, figli e gestione della casa. E’ un lavoro a tutti gli effetti, cosa che passa sempre un po’ in secondo piano, perché è vero che le donne devono lavorare, ma devono lavorare sia al lavoro che a casa. Bisogna essere sempre pronte a cambiare pelle e ad adattarsi alla crescita dei figli e alle fasi della vita. E’ una gioia immensa, ma anche una grande fatica; secondo me questa giornata serve anche a valorizzare questo impegno costante. Voglio ricordare alle mamme che non siamo solo mamme, ricordare di tenerci sempre degli spazi, un pezzetto di vita solo nostra, questa è importante per mantenere questi equilibri in perfetto ordine” così Pagani conclude la sua riflessione sulla figura della mamma.

Infine la parola è stata data al direttore dell’ufficio postale che ha ribadito come lui stesso, in qualità di direttore, debba cercare di coniugare le esigenze che le mamme hanno con anche la parte lavorativa.

La rassegna fotografica rimarrà visibile al pubblico fino al 10 giugno, secondo gli orari di apertura dell’ufficio postale: da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19, mentre il sabato dalle 8.20 alle 13.30.

(foto d’archivio)

