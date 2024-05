news

La famosa blockchain Solana ha raggiunto un aumento del 100x nel mese di aprile, e questo successo sottolinea il potenziale di una piattaforma in grado di garantire transazioni basse e il lancio di meme coin molto popolari sul mercato.

Le meme coin da questo punto di vista sono estremamente volatili, e questo perché si sviluppano principalmente grazie alla FOMO della community e all’entusiasmo legato agli inizi, quando il progetto è ancora fresco.

Di solito gli investitori che riescono a puntare sulla meme coin giusta e vincente ricevono in cambio guadagni considerevoli, ma non è facile individuare quale sia la migliore tra tutte.

Fatta questa premessa, tra tutti i progetti ora in corso sta spiccando in particolare Sealana, una meme coin ispirata al personaggio iconico di South Park, e che incarna l’essenza del sogno americano di un giovane imprenditore in cerca di successo finanziario nella cantina della sua casa.

Si tratta in effetti di un progetto che offre un’alternativa divertente alle classiche meme coin incentrate sui cani, Sealana rappresenta un ritorno fresco, raffigurando un esperto di internet devoto ma insoddisfatto immerso nel mondo del trading online.

Il sito web del progetto, in modo umoristico, descrive Sealana come una foca una volta snella che ha abbandonato la sua forma giovanile per una “dieta da trader fatta di patatine e tonno in scatola”, ossessionata dalla ricerca della prossima grande meme coin di Solana, circondata dal caos della sua casa.

Per partecipare alla presale, che è vantaggiosa se si considera che i token SEAL vengono venduti a prezzo scontato, è sufficiente inviare SOL a questo wallet DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Per ogni SOL inviato, riceverai uno snapshot del valore di 6900 token SEAL al termine dell’ICO.

Grazie a questa posizione strategica, i primi investitori potrebbero potenzialmente sfruttare l’improvviso aumento previsto nel mercato delle meme coin di Solana.

Sealana ha già guadagnato un gran numero di fan e la sua idea unica ha conquistato la community. La dinamica della presale è spesso considerata un indicatore significativo del potenziale di prezzo di un progetto e, in questo senso, Sealana sembra destinata ad avere una crescita significativa.

Il progetto ha attirato investimenti significativi e la sua presale ha raccolto finora un impressionante $500.000.

Come comprare Sealana: guida in pochi passaggi

I token $SEAL possono essere acquistati in presale in due modi: inviando token SOL all’indirizzo del wallet sopra menzionato o utilizzando il widget sul sito del progetto.

Il prezzo del token SEAL è fisso, per 1 SOL è possibile acquistare 6.900 $SEAL.

Opzione 1: acquisto dei token $SEAL tramite il widget sul sito

Basta creare un wallet Solfare o Phantom e rifornirlo di criptovalute $SOL e poi

collegarsi al sito del progetto Sealana e collegare il wallet utilizzando il widget.

Poi bisogna selezionare il numero di token Sealana che si desidera scambiare e confermare la transazione. I token $SEAL verranno aggiunti al wallet al termine della presale.

Opzione 2: Invio di SOL all’indirizzo del wallet $SEAL

Si può inviare anche direttamente il numero desiderato di SOL all’indirizzo del wallet, che è già indicato e riportiamo qui: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Poi basta collegare il wallet per acquistare Sealana, assicurarsi che l’indirizzo sia stato copiato correttamente e attendere la fine della presale e l’emissione di Sealana.

Per capire meglio come muoversi successivamente è bene rimanere aggiornati sulle prossime iniziative di Sealana seguendo i social media del progetto (X e Telegram).

È possibile che il team dietro al progetto, che si vocifera abbia avuto un ruolo cruciale nel successo di Slerf, aggiunga nuovi elementi al sito, rivelando il piano d’azione.

Sicuramente sia la tokenomica sia la roadmap, consultabili sul sito ufficiale del progetto, sembrano promettere bene dal momento che la prevendita ha avuto già un successo elevato e gli sviluppatori vogliono impegnarsi seriamente nel marketing e nell’implementare ricompense per garantirsi una community solida e coesa nel lungo termine.

