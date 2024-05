Città

SARONNO – Stramatteotti avanti tutta: mentre proseguono i preparativi per la kermesse che coinvolge il quartiere più popoloso di Saronno è tempo di pre-iscrizioni. E’ possibile pre iscriversi alla StraMatteotti al costo di 3 euro per le persone (adulti e bambini) e 1 euro per gli animali tramite Google form al link https://docs.google.com/forms/d/1TK_iVqun7cSv-AsdHZKrRzAhPFFUXfwKKp3ia8Uulhw/viewform?edit_requested=true

E’ poi possibile preiscriversi in presenza sabato 18 maggio dalle 17.30 alle 19 e domenica 19 maggio dalle 9 alle 12 nel piazzale della chiesa San Giuseppe in via Torricelli.

Per coloro che si pre iscrivono tramite Google form è possibile pagare la preiscrizione o tramite bonifico oppure in contanti nelle giornate 18 e 19 maggio negli orari sopra indicati. Nelle stesse giornate sarà possibile ritirare il pettorale.

Per le preiscrizioni che non riusciranno a concludere il pagamento fisicamente nelle giornate 18 e 19 maggio sarà possibile pagare tramite bonifico contattando l’associazione tramite messaggio privato sui canali social, o all’indirizzo [email protected] oppure via whatsapp al 327/2814019

Le pre iscrizioni per cui non verrà versata la quota entro il 25 maggio potranno comunque essere saldate il giorno della gara ossia domenica 26 maggio prima dell’inizio della gara ma al costo standard, ovvero 5 euro per le persone (adulti e minori) e 2 euro per gli animali. Sarà possibile iscriversi anche il giorno 26 maggio in piazza Matteotti prima dell’inizio della camminata al costo standard di 5 euro per le persone (adulti e minori) e 2 euro per gli animali.

