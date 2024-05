Basket

SARONNO – Appuntamento stasera nello storico Palaravizza di via Treves a Pavia per gara 2 della semifinale playoff della serie B Interregionale di basket maschike. I locali del Riso Scotti affrontano l’Az Saronno. Inizio alle 21, non è prevista la diretta streaming ma per chi resta a casa su ilSaronno proporremo la consuenta cronaca play by play dell’incontro.

Per i saronnesi, che hanno vinto in casa gara 1, la possibilità di chiudere la serie (si gioca infatti al meglio delle tre partite) e di volare alla finalissima. Ma l’ostacolo è di quelli tosti perchè è soprattutto in casa che i pavesi hanno sinora mostrato le cose migliori.

In caso la serie torni in parità, la “bella” è prevista sabato prossimo al Palaronchi di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15052024