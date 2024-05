Calcio

RHO – Adesso è ufficiale: Roberto Gatti è il nuovo allenatore della prima squadra della Rhodense, neo promossa in Eccellenza.

Classe 1964, dopo aver giocato nelle giovanili del Barcanova, Gatti nel 1982 viene acquistato dal Varese Calcio dove milita per una stagione nel campionato Primavera prima di esordire a 18 anni in Serie B con la prima squadra. Nel corso del campionato ’93-’94, a causa di un grave infortunio, è costretto a lasciare il calcio giocato a soli 29 anni. Inizia l’esperienza da allenatore nel settore giovanile del Chiasso, Eccellenza. Il 2012 è l’anno di arrivo all’Inveruno, anche qui al primo anno è subito trionfo, la squadra stravince il campionato di Eccellenza qualificandosi in Serie D e vince la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia. Un curriculum che si arricchisce con le esperienze a Legnano , Vergiate, Sant’Angelo e Caronnese.

Dalla prossima stagione sportiva, dunque, Roberto Gatti guiderà gli orange. Ecco il primo colpo di mercato del ds Garavaglia e del dg Pasquetti.

