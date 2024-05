Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Un momento conviviale in musica, al lume di candela: questa l’essenza del nuovo evento, frutto della collaborazione tra il Coro Aurora e Pro Loco, che si terrà venerdì 17 maggio alle 20, nel parco della Resistenza di via Avogadro.

La “Cena al lume di candela”, dopo l’introduzione a cura di Cristina Perfetti, aprirà le danze con un gustoso aperitivo di benvenuto, la cena (disponibile anche con menù per vegetariani) e il concerto a lume di candela, in cui si esibiranno le voci del coro Aurora di Caronno Pertusella, accompagnate da Simone Cutoli alla chitarra, Matteo Vanni al piano, Arnaboldi Andrea al piano e Lorenzo Croci al violino.

L’evento richiede un contributo di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3483218427.

