Città

LONATE POZZOLO – Dai social ai tg continua ad essere rilanciato l’appello di mamma Elena per Andrei, scomparso ormai da giovedì a Lonate Pozzolo.

Andrei, quando si è allontanato, indossava una felpa sopra scura e sotto rossa, jeans scuri, scarpe sportive bianche. Ha solo 13 anni: la sua famiglia vuole riabbracciarlo con tutto il cuore. Non è la prima volta che si allontana ma le sue assenze non era mai durate così tanto.

La sua insegnante Melissa Derisi ha condiviso un post molto accurato con diverse foto e particolari utili a riconoscerlo oltre ogni dubbio. Anche il sindaco di Ferno Sarah Foti, che si è presa a cuore la drammatica vicenda, ha rilanciato l’appello: «Ogni segnalazione in questo momento è fondamentale, ogni dettaglio». Si è dunque rivolta all’adolescente su Facebook: «Andrei, tutti sono in ansia per te e aspettano di riabbracciarti, anche a scuola. Se riesci, fai avere tue notizie anche qui».

Si parla di avvistamenti nella zona di Magenta ma al momento non si hanno notizie precise. Ieri la troupe di “Chi l’ha visto” (la puntata sarà mercoledì 15 maggio) era a Lonate Pozzolo per cercare di raccogliere indicazioni, una speranza di poter riavere a casa presto il tredicenne.

Il servizio sulla sua scomparsa è stato rilanciato anche dal TgR e da Rainews.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti