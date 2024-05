Politica

ROVELLASCA – E’ sfida a due a Rovellasca per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Al termine del suo mandato il sindaco uscente Sergio Zauli ha annunciato l’intenzione di correre per il secondo mandato sempre sostenuto dal centrodestra per Rovellasca e Manera che comprende FdI, Lega e Fi. A sfidarlo Sara Clerici 42enne consigliere di minoranza nell’ultimo quinquennio e in passato assessore alla Cultura sostenuta dal gruppo Insieme del quale fanno parte le liste civiche “Vivo Rovellasca e Manera”, “Insieme per Rovellasca – il gonfalone”, Pd e M5s. TUTTE LE NOTIZIE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI ROVELLASCA

Candidato sindaco Liste Voti % Sergio Zauli Centrodestra per Rovellasca e Manera - tutti i candidati Sara Clerici Insieme - tutti i candidati

