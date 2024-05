Città

SARONNO – A dare la notizia sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che stamattina, mercoledì 15 maggio, sono intervenuti con la squadra di Saronno al teatro Giuditta Pasta.

Si è verificata un’infiltrazione d’acqua che ha invaso il quadro elettrico del palco. I vigili del fuoco confermano che il palco è inagibile e quindi anche la sala. E’ quindi di fatto annullato lo spettacolo di stasera dell’iniziativa studenti in scena della scuola Orsoline “In viaggio per le stagioni: in missione per il futuro” e anche quelli dei prossimi giorni.

Sul posto intervenuti, oltre al personale del teatro anche quello della società elettrica e l’ufficio tecnico. Al momento non sono ancora arrivate notizie dall’Amministrazione comunale.

