CASTIGLIONE OLONA – Moda e bellezza protagoniste della sfilata che si terrà domenica 19 maggio al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona.

“Parigine in bikini” è l’iniziativa organizzata da Sotto & sopra intimo ed alcuni commercianti castiglionesi e dei comuni limitrofi e patrocinata dal Comune castiglionese che dalle 18 andrà a vivacizzare l’iconico edificio castiglionese presentando alcune tra le collezioni moda mare donna più di tendenza per quest’estate 2024. Tema di questa edizione sarà “il sogno”.

L’iniziativa rientra fra i molti eventi abitualmente patrocinati dell’Amministrazione civica nel corso dell’anno per ravvivare il centro cittadino, sostenere le attività commerciali locali e richiamare visitatori in paese; per questo viene abitualmente allestito un calendario estremamente vario e ricco di appuntamenti.

(foto archivio)

15052024