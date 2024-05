news

L’ascesa di Dogwifhat (WIF) ha preso d’assalto il mercato, catturando l’attenzione di praticamente tutti coloro che sono coinvolti nel mondo delle criptovalute.

Poiché l’hype attorno a questo token a tema cane non mostra segni di cedimento, si stanno diffondendo le speculazioni sulla possibilità che WIF possa raggiungere la soglia dei 10 dollari entro la fine del 2024.

L’ascesa di WIF: una storia memorabile sulle meme coin

Dogwifhat è stata una delle meme coin più discusse negli ultimi mesi.

Basato sul meme virale di un cane Shiba Inu che indossa un cappello rosa, questo token di Solana ha attirato l’attenzione di centinaia di investitori.

Lanciato nel novembre 2023, WIF ha una fornitura totale di quasi 999 milioni di token. Nonostante non avesse alcuna utilità, Dogwifhat ha creato rapidamente una community appassionata grazie al suo brand giocoso e alla blockchain di Solana.

Ciò ha contribuito ad alimentare un incredibile aumento del prezzo nel marzo di quest’anno, con WIF che ha raggiunto il massimo storico di $ 4,85 Ciò ha consentito a WIF di raggiungere una capitalizzazione di mercato di oltre 4,8 miliardi di dollari all’epoca.

WIF ha addirittura superato le principali meme coin come Pepe (PEPE) e Bonk (BONK) diventando la terza più grande per valore totale. L’autoproclamato “esercito dei doge-hat” sui social media è una delle principali forze trainanti di Dogwifhat.

Attraverso il crowdfunding, questa community appassionata è stata vitale per la continua popolarità del token. E con questa popolarità che non mostra segni di cedimento, molti credono che il fenomeno Dogwifhat abbia appena preso piede.

Il sogno di 10 dollari è realistico per Dogwifhat?

Dogwifhat viene attualmente negoziato intorno a 2,90 dollari, il che significa che per raggiungere l’obiettivo di 10 dollari sarebbe necessario un aumento superiore al 200% rispetto ai livelli attuali.

Per una meme coin con una fornitura circolante di quasi 999 milioni di token, una valutazione di 10 dollari si tradurrebbe anche in una capitalizzazione di mercato sbalorditiva di 9,99 miliardi di dollari. Ciò renderebbe WIF la quindicesima criptovaluta più grande in tutto il mondo. Sebbene non sia impossibile nel mondo delle meme coin, un simile aumento rappresenta una sfida non da poco.

Dogwifhat dovrebbe evolversi oltre ad essere semplicemente un meme divertente sviluppando un chiaro caso d’uso. Ciò aiuterebbe ad attrarre investitori più seri al di fuori della community “degen”.

A parte ciò, il sogno di $ 10 di Dogwifhat probabilmente dipende da un’altra corsa al rialzo delle meme, simile a quanto avvenuto all’inizio di quest’anno. Anche l’appoggio di una figura influente come Elon Musk potrebbe contribuire ad un miracolo di questo tipo.

In definitiva, il raggiungimento dei 10 dollari da parte del WIF quest’anno è uno scenario improbabile, mentre un’impennata verso i 7 dollari è una possibilità molto più realistica.

Quali altre meme coin potrebbero sperimentare una corsa al rialzo nel 2024?

Mentre Dogwifhat rimane sotto i riflettori, anche altre meme coin attirano l’attenzione. Una di queste coin è Dogeverse (DOGEVERSE), il cui obiettivo è quello di combinare i meme con un’esperienza multi-chain.

Dogeverse offre un approccio cross-chain e raccoglie oltre $ 15 milioni in prevendita.

Ciò che distingue Dogeverse dalle altre meme coin è il suo approccio cross-chain. Il token DOGEVERSE sarà disponibile simultaneamente su Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base: una novità assoluta per qualsiasi token.

Grazie alla tecnologia bridge, i titolari possono facilmente fare trading con i propri token tra queste sei catene applicando commissioni minime. Ad esempio, gli investitori potrebbero acquistare DOGEVERSE attraverso la prevendita su Ethereum e trasferire successivamente tali token su Solana.

Questa flessibilità consente agli investitori di sfruttare le opportunità presenti nei diversi ecosistemi blockchain.

Il team di Dogeverse ha anche implementato un protocollo di staking in cui lo staking di DOGEVERSE produrrà ricompense passive. Al momento in cui scriviamo, il rendimento dello staking è fissato al 73% annuo e sono già bloccati oltre 22 milioni di token. Con oltre 15 milioni di dollari raccolti finora in prevendita, Dogeverse sta emergendo come il principale contendente per replicare il successo esplosivo di Dogwifhat.

Con il team di sviluppo che si prepara al listing sui DEX nelle prossime settimane, c’è solo una finestra ristretta per gli investitori per acquistare al prezzo di prevendita. Tutto sommato, Dogeverse sembra essere più di una semplice meme coin e, una volta lanciato sul mercato, il cielo potrebbe essere il limite.

Scopri di più su Dogeverse