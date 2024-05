Città

SARONNO – Questa mattina ha aperto i battenti nei locali del Centro Parrocchiale Santuario in uso a Ufo la mostra “Da solo non basto” realizzata da Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri in occasione del Meeting di Rimini 2023. La riproposizione saronnese è promosso da Portofranco Saronno, Casa di Marta, Ufo e Pastorale Giovanile. Le guide, tutte volontarie, hanno cominciato ad accompagnare i numerosi ragazzi presenti nel percorso della mostra che prevede anche la visione di un bellissimo filmato di 12 minuti con storie di adolescenti “difficili” ad alto contenuto emotivo.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli con l’assessore alla Cultura Monica Mariotti, la vicesindaco di Saronno Laura Succi e l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani. Presenti anche numerosi insegnanti in servizio o in pensione delle scuole saronnesi. Il rettore del Santuario don Massimiliano Bianchi ha portato il saluto e la benedizione della comunità cristiana all’iniziativa. Numerosi i messaggi di condivisione e di plauso da parte di autorità provinciali e regionali che non hanno potuto presenziare.

La mostra prosegue fino a domenica 19 amggio. Per i singoli l’accesso è libero. Per i gruppi (scuole, parrocchie, oratori, ecc) è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected]

Per tutti l’invito è all’incontro di questa sera mercoledì 15 maggio (ore 21 auditorium Aldo Moro viale Santuario 15) in cui Alberto Bonfanti, presidente di Portofranco Milano e Guido Boldrin, direttore di Kayros, dialogheranno sui temi della mostra: il disagio giovanile, le risposte che il mondo degli adulti e le istituzioni possono mettere in campo, i percorsi educativi virtuosi in atto. Modera Lucio Bergamaschi

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti