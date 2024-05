Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Luca Amadio in merito al consiglio comunale aperto dedicato ai problemi con la gestione della rete idrica a Saronno

“Lunedì 20 maggio alle 21 all’auditorium della scuola Aldo Moro di Saronno si terrà un consiglio comunale aperto in cui i cittadini potranno finalmente esprimere liberamente le proprie opinioni, fare richieste e proporre soluzioni in merito alla gestione dell’acqua a Saronno (bollette, criticità, manutenzione, ecc). Riteniamo che il tema debba essere affrontato in maniera oggettiva, trasversale e senza alcun campanilismo fra le diverse forze politiche cittadine poichè condiziona indiscriminatamente la vita di tutti.

Invitiamo, dunque, anche le diverse realtà politiche a partecipare attivamente con l’obiettivo di affrontare tale situazione unendo le forze. Auspichiamo che gli esponenti di Alfa Srl siano presenti per rispondere e chiarire eventuali richieste dei cittadini.

Crediamo fermamente che questa sia da parte della cittadinanza un’occasione da non perdere perchè difficilmente potrà ripetersi nel breve periodo. Nelson Mandela sosteneva che “l’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, del continente, del mondo. L’acqua è democrazia”.

Nulla è più democratico del potersi esprimere in un consiglio comunale, portando testimonianze di vita quotidiana. Non lasciamoci sfuggire questa occasione.

