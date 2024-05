Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Un 18enne ed un 22enne sono stati i protagonisti dell’incidente avvenuto ieri, mercoledì 15 maggio, alle 21,35 a Venegono Superiore lungo la Sp2.

Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate hanno trovato in via Como un’auto ribaltata. Immediati i soccorsi ai due occupanti che però hanno preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso dall’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa di Areu.

I pompieri si sono occupati anche di mettere in sicurezza la vettura poi rimossa.

