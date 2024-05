Primo piano

PAVIA – Passo falso della Robur Saronno nella sfida fuori casa contro la Riso Scotti Pavia, la serie torna in parità. Dopo l’ottima vittoria di sabato scorso, i ragazzi di coach Biffi non sono riusciti a bissare il successo e sono sbattuti contro l’ostacolo Pavia che, complice il fattore casa, ha giocato bene in difesa e colpito nei momenti giusti in attacco, conducendo gran parte della partita con un margine di sicurezza sempre relativamente sicuro.

Primo quarto in totale equilibrio, Saronno come al solito bene di squadra mentre Pavia si affida al playmaker Hidalgo e ad un ispiratissimo Pesenato in versione macchina da punti. 18-17 per la Robur.

Nel secondo quarto, scendono le percentuali al tiro dei saronnesi mentre i padroni di casa continuano ad essere più efficaci, trend che proseguirá per tutta la sfida e ne traccerà inevitabilmente l’andamento. Ferri segna dall’angolo sulla sirena e all’intervallo il segnapunti recita 36-32 per Pavia.

Il punteggio resta in bilico continuamente, la differenza tra le due squadre è molto sottile, le difese sono attente in entrambe le metacampo. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 54-50 Pavia. Saronno nel quarto quarto scivola a -10, poi accenna la rimonta grazie ai punti di Beretta e Quinti, arrivando anche a -4 negli ultimissimi minuti. Non basta, la palla questa sera non ne vuole sapere di entrare e Pavia è brava a stringere i denti fino al canestro in contropiede di Stonkus che chiude i conti, Saronno è battuta, punteggio finale 77-70.

E allora è tutto rimandato a sabato sera, gara 3 da dentro o fuori. Chi vince, raggiungerà in finale Cecina, ieri sera vincente col punteggio di 90-80 ai danni di Empoli e dunque prima finalista designata.

Ora la Robur è di fronte alla sfida più importante della stagione. Davanti ai propri tifosi, i biancoazzurri dovranno dare l’anima per qualificarsi all’ultimo atto di questa cavalcata lunga e faticosa.

MVP di serata è Daniele Pesenato. Il lungo di Pavia firma la doppia-doppia da 23 punti (11/13 dal campo) e 10 rimbalzi a cui aggiunge 3 recuperi e 1 assist.

Riso Scotti Pavia-Az Robur Saronno : 77-70.

Riso Scotti Pavia : 0 ANDREA BANIN, 3 ALESSANDRO FERRI, 8 ALBERTO APUZZO, 9 DARIUS STONKUS, 10 ANFERNEE HIDALGO QUIROZ 11, LEONARDO DANTE INVERNIZZI, 12 ALESSANDRO SPATTI, 14 FRANCESCO GRAVAGHI, 17 ALETE MARIA FERDINANDO FERRETTI, 20 DANIELE PESENATO, 22 MATTEO CIOCCA. All. DAVIDE CRISTELLI.

Az Robur Saronno : 7 PIETRO UGOLINI, 8 ANDREA NEGRI, 9 ANDREA QUINTI, 10 FRANCESCO SILVIO DE CAPITANI 12, PIETRO NASINI, 14 RICCARDO MARIANI, 15 GABRIELE PELLEGRINI, 16 GIOVANNI ROMANO’, 18 MATTEO BERETTA, 20 GIACOMO MOTTA, 99 LEONARDO FIGINI. All. RENATO BIFFI.