VENEGONO SUPERIORE / CAIRATE – Organizzativo di Varesina, la società calcistica di Venegono Superiore, ancora sugli scudi con la recente Talent Cup dedicata alla categoria U10. Un ciclo di tornei targato “Talent Cup” che si chiude con lo spettacolo di Cairate.

Sotto la supervisione del direttore Andrea Millefanti, con la regia di Ilario Maiolo supportato dal grande lavoro sul campo di Andrea Patti e Roberto Franzin, è andato in scena l’ennesimo splendido torneo per la categoria Under 10 che coinvolto professioniste e squadre di assoluta qualità del panorama regionale. Inter, Lecco, Cimiano, Enotria, Monza, Pro Sesto, Accademia Inter, Scarioni, Juventus, Ardor Busto e Universal Solaro oltre alla Varesina per un torneo davvero fantastico.

Una giornata all’insegna di gol, sorrisi e tanto divertimento che ha visto protagoniste tutte le squadre coinvolte, alla faccia di un meteo non meraviglioso, ma che non ha condizionato il torneo.

(foto Samuele Lucchi/Varesina: un momento del torneo)

16052024