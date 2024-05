Groane

COGLIATE – Un interessante appuntamento per parlare della situazione sociale e politica dell’America Latina, con lo scrittore e giornalista Alfredo Somoza, voce storica di Radio Popolare, uno dei massimi esperti del Continente sudamericano. Venerdì 17 maggio, alle ore 21.00 al Circolo dell’Agnello di via 25 Aprile (Bar Al9) l’autore presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Mezzo secolo di America Latina”. Un volume in cui viene ripercorsa la storia e i cambiamenti politici ed economici a partire dal colpo di stato contro Salvator Allende dell’11 settembre 1973.

“I prossimi 50 anni saranno decisivi per l’America Latina – spiega Somoza – la sfida più grande è quella di ricomporre la frattura sociale che negli ultimi anni è cresciuta e soprattutto definire un progetto di continente.”

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Circolo dell’Agnello di Cogliate in collaborazione con l’Associazione Xapurì di Lentate sul Seveso.